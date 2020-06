10.248 Weinviertler sind auf der Suche nach einer Arbeit

Arbeitsmarktdaten – Während im Bundesdurchschnitt die Arbeitslosigkeit im Vergleichszeitraum Jänner 2011 zu Jänner 2012 um 2,7 Prozent stieg, sieht die Situation am Arbeitsmarkt im Weinviertel – speziell in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach dramatischer aus.

So waren laut AMS-Geschäftsstellen-Leiterin Waltraud Hackenberg Ende Jänner im Bezirk Gänserndorf 3687 Personen als arbeitslos gemeldet, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 7,9 Prozent entspricht. Im Bezirk Mistelbach betrug die Steigerung an Arbeitslosen sogar acht Prozent. In absoluten Zahlen suchen dort 2770 Personen einen neuen Job.

Insgesamt stehen derzeit 10.240 Weinviertler ohne Job da.

Detailergebnisse des AMS liegen jedoch nur für den Bezirk Gänserndorf vor. Nur dort wird jedes Monat eine genaue Analyse des Arbeitsmarktes durchgeführt.

Demnach sind 116 der 3687 Arbeitsuchenden unter 19 Jahren, was einer Steigerung von 8,4 Prozent entspricht. 439 sind zwischen 20 und 24 Jahre alt (plus 3,3 Prozent), 2194 sind zwischen 25 und 49 (plus 6.7 Prozent), 938 sind älter als 50, 865 sind Ausländer (plus 17,1 Prozent) und nur 1187 haben von Firmen eine Einstellungszusage.

Im Vergleich zum vergangenen Dezember sind im Jänner im Bezirk Gänserndorf um 179 Personen mehr auf Jobsuche.

Im Detail sind im Bezirk Gänserndorf 1333 Frauen und 2354 Männer ohne Arbeit.

Arbeitsplätze sind rar. Der Handel meldet 14 offene Stellen, die Elektro- und Metallbranche zehn Jobs.