Liebe zu Erdbeeren und Kürbissen

Kann man Mut riechen? Ja. Es könnte der Duft sein, den man im Hofladen der Familie Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg wahrnimmt. Dort, wo einst Schweine gemästet wurden, wird man vom süßen Duft nach Erdbeermarmelade im pfiffig eingerichteten Ambiente empfangen. Das ist das Reich der Erdbeer- und Kürbisbäuerin Maria Wurzer.

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich Maria und Leo Wurzer völlig weg von der konventionellen Landwirtschaft hin zu Erdbeeren und Kürbissen orientiert. Der schmucke Vierkanter, in dem die Seminarbäuerin ab Ende August vor Busgesellschaften die leckersten Gemüsegerichte aufkocht, ist in Österreich weithin bekannt. Und mit ihrem Kürbis-Kochbuch mit 120 Rezepten fand sich Maria bei der Frankfurter Buchmesse sogar unter den Top-Ten der Koch-Lektüre.

Bevor an die Ernte der mehr als hundert Sorten Zier- und Speisekürbisse auf vier Hektar gedacht wird, steht die Erdbeerzeit an. Ab Anfang Juni werden die süßen Vitaminbomben erwartet. Beide Feldfrüchte motivieren sie und ihre Familie zu kreativen Produkten, erklärt die Bäuerin. Preisgekrönte Marmeladen, Liköre, Brände, dazu der unverfälschte Erdbeerfrizzante oder das mit Gold prämierte Kernöl und pikante Kürbis-Chutneys auf den Regalen im Hofstüberl geben Zeugnis dafür. Sogar Adelstitel erwarb sich Maria Wurzer bereits: Ihr Kürbisvitalbrot brachte die Ernennung zur "Brotkaiserin" und Brotbotschafterin ein. Ins Schmankerl-Duell schickt sie das Rezept des Erdbeer-Topfen-Strudels. (Siehe unten)