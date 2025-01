Zwei Eisläufer am Kärntner Weißensee eingebrochen

Zwei niederländische Schlittschuhläufer, 22 und 23 Jahre alt, sind am Samstag in einem für Eisläufer gesperrten Bereich des Kärntner Weißensees im Eis eingebrochen. Zwei Männer kamen den beiden zu Hilfe, es gelang ihnen, die beiden aus dem Wasser zu retten. Nach der Erstversorgung lehnten die unterkühlten Sportler weitere ärztliche Hilfe ab und wurden in häusliche Pflege entlassen, teilte die Polizei mit.