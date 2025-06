Wolf mitten Kärntner Siedlungsgebiet gesichtet und fotografiert

Am 1. Juni 2025 wurde in Moosburg, Kärnten, ein Wolf im Wohngebiet gesichtet und fotografiert, berichtet der ORF . Die Sichtung wurde von der örtlichen Jägerschaft bestätigt. Das Tier zeigte wenig Scheu vor Menschen.

Maximilian Endisch, Obmann der Jagdgesellschaft Moosburg, erklärte, dass es in Kärnten bereits bestätigte Wolfsrudel gibt. Obwohl Wölfe normalerweise scheu sind, kommt es vor, dass sie in besiedelte Gebiete vordringen. In diesem Fall wurde der Wolf in der Nähe der Moosburger Teiche gesichtet.