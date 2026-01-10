Kärnten

Kärnten: 59-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Feldkirchen

Ein rotes Feuerwehrauto mit der Aufschrift „FEUERWEHR“.
Die Reanimationsversuche scheiterten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.
10.01.26, 11:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert.

Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden.

Nach Brand im Brentenbergtunnel : Tauernautobahn in Salzburg gesperrt

Über die Brandursache war vorerst nichts bekannt. Das Landeskriminalamt hat am Samstag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen war mit rund 20 Einsatzkräften ausgerückt.

Agenturen  | 

Kommentare