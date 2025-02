Der Mann hatte im vergangenen Sommer seinem Kontrahenten in Villach auf offener Straße mehrere Messerstiche versetzt, das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Verteidigung meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Ein 40-jähriger türkischer Staatsbürger ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Zu der Tat war es am Abend des 8. Juli 2024 in Villach gekommen. Der Angeklagte war beschuldigt worden, eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Frau hatte einen Bekannten gebeten, den 40-Jährigen zur Rede zu stellen, dieser nahm einen weiteren Mann, das spätere Opfer, mit. Während die Frau im Stiegenhaus wartete, gingen die beiden zur Wohnungstür des 40-Jährigen, läuteten an und sagten, dass er die Frau in Ruhe lassen sollte - daraufhin verließen sie das Wohnhaus.