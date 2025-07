Villach: Feuerwehr-Großeinsatz bei nächtlichem Brand in Recyclingzentrum

In der Nacht zum Freitag brach in einem Recyclingzentrum in Villach ein Feuer aus.

Gegen 23:50 Uhr am 25. Juli 2025 geriet unsortierter Gewerbemüll im Bereich der Anlieferungszone in Brand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Sofort nach der Alarmierung rückten die örtlichen Feuerwehren zum Einsatzort aus.