Vater und sein vierjähriger Sohn nach Drogenvergiftung im Spital

Ein 43-jähriger Kärntner und sein erst vier Jahre alter Sohn sind in der Nacht auf Samstag von Einsatzkräften in einer Wohnung in St. Veit an der Glan durch Drogen benommen aufgefunden worden.

Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert, weil sie das Schreien des Kindes gehört hatte. Die beiden wurden in das Klinikum Klagenfurt gebracht, eine Befragung war noch nicht möglich, so die Landespolizeidirektion Kärnten.