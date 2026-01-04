Fußmatte verklemmt: Auto prallte auf Kärntner Tankstelle gegen Säule

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Samstagvormittag in Velden (Bezirk Villach-Land) beim Ausfahren aus einer Tankstellen-Waschbox gegen eine Säule geprallt. Als der Mann zurücksetzte, beschleunigte das Auto plötzlich sehr stark, während die Bremse nach Angaben des Mannes nicht funktionierte. Beim Zusammenstoß mit der Tankpreissäule wurden die Airbags ausgelöst, die Beifahrerin des 67-Jährigen erlitt Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt.

Vermutungen des 67-Jährigen zufolge dürfte er die Fußmatte falsch eingelegt haben, diese könnte auf das Gaspedal gedrückt haben. Die Beifahrerin, es handelt sich um die Lebensgefährtin des Mannes, wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.