Unbekannter schoss in Kärnten aus Auto auf Bussard

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) aus seinem Auto heraus einen Bussard erschossen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, die Polizei sucht nun nach weiteren Personen, die dazu Angaben machen können, hieß es in einer Presseaussendung.

Gegen 14.40 Uhr sah eine 54-jährige Frau, wie ein vorerst unbekannter Lenker eines weißen BMW X3 nahe der B106 in Stallhofen anhielt und aus dem Auto - über die Fahrbahn hinweg - auf einen Bussard schoss.

Der Vogel war auf einem Hinweisschild nördlich der Straße gesessen. Nach der Tat fuhr der unbekannte Täter in Richtung Gratschach. Die Zeugin brachte den toten Vogel zur Polizeiinspektion Obervellach und erstattete Anzeige.