Überkopftafel in Klagenfurt von Lkw umgerissen: Ein Verletzter

Ein Lkw hat am Mittwoch gegen Mittag in Klagenfurt einen Überkopfwegweiser umgerissen, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Insgesamt waren in den Vorfall fünf Fahrzeuge verwickelt, eine Person, die im Lkw gesessen war, wurde dabei verletzt, teilte ein Pressesprecher der Kärntner Polizei auf APA-Anfrage mit.

Auto schwer beschädigt

Der Unfall hatte sich auf dem Südring nahe der ehemaligen Hypo-Zentrale ereignet. Auf Social Media hatten schnell Fotos und Videos von dem Vorfall die Runde gemacht, auf denen mehrere teils schwer beschädigte Autos zu sehen waren.

Ein Auto wurde offensichtlich direkt vom Träger des Wegweisers getroffen. Auf einem Video war zu sehen, wie der ausgefahrene Kran eines Lkw die Tafel trifft, die daraufhin auf die Fahrzeuge stürzt.