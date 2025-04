Stichflamme bei Lagerfeuer in Kärnten: 15-Jähriger verletzt

Bei einem Lagerfeuer in einem Garten im Bezirk Spittal/Drau in Kärnten ist am Samstagabend ein Jugendlicher durch eine Stichflamme verletzt worden. Der 15-Jährige erlitt Verbrennungen an der Hand und im Halsbereich, teilte die Polizei mit.

Der Jugendliche hatte gemeinsam mit zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren ein Lagerfeuer entzündet. Sie füllten einen Anzündkamin für Kohlegriller mit Holz und stellten ihn auf die Wiese. Weil das Holz nicht zu brennen begann, holte der 15-Jährige eine Dose Bremsenreiniger, besprühte das Holz und zündete es mit dem Feuerzeug an.

Dabei entstand eine Stichflamme. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.