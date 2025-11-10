Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Drautal Bundesstraße

Sechs Personen sind am Sonntagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der Drautal Bundesstraße (B100) bei Lurnfeld (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt worden. Zwei Autolenker, ein 65-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau, waren zusammengeprallt, alle Insassen wurden verletzt in Krankenhäuser in Spittal und Villach eingeliefert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Auto von Straße geschleudert

Der 65-jährige Mann aus Osttirol war gegen 17.30 Uhr in Richtung Spittal unterwegs, als es aus unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von der Kärntnerin, kam. Das Auto des Osttirolers wurde von der Straße geschleudert, das andere Fahrzeug schlitterte noch gegen einen weiteren Pkw, der aber nur leicht beschädigt wurde.

Beide Lenker und die 60-jährige Beifahrerin des Mannes sowie die Personen im Auto der Frau (ein 31-jähriger Mann und zwei Mädchen im Alter von sechs und neun Jahren) wurden bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die mit den Lenkern durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ.