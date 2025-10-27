Paragleiter nach sonntägigen Absturz auf der Gerlitzen am Montag tot gefunden

Ein 56-jähriger Paragleiter-Pilot aus Kärnten ist am Sonntag bei einem Flug von der Gerlitzen bei Villach abgestürzt und dabei getötet worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Leiche des Mannes war erst am Montag bei einer Suchaktion gefunden worden. Der 56-Jährige war am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Gleitschirm von der Gerlitzen gestartet, kam aber nie im Tal an, weshalb die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Dunkelheit

Bei der Suchaktion am Sonntag wurde vorerst lediglich der Gleitschirm gefunden, bis die Suche wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Erst am Montag gegen Mittag wurde die Leiche des Kärntners entdeckt.