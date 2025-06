Eine 14-Jährige aus Wien ist Samstagnachmittag nach einem Badeunfall am Ossiacher See im Bereich Sattendorf in Kärnten reanimiert worden. Das Mädchen war zu einem etwa 20 Meter vom Ufer entfernt gelegenen Schwimmtrampolin geschwommen und machte dort Tauchübungen. Ihrer Freundin fiel auf, dass die Wienerin nicht mehr an die Oberfläche kam und schlug Alarm. Wenige Minuten später holte die Wasserrettung die vermisste Jugendliche aus acht Metern Tiefe, berichtete die Polizei.