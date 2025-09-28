Motorradlenker (62) in Kärnten tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B82 im Bezirk Völkermarkt in Kärnten ist am Sonntag ein 62-jähriger Motorradlenker gestorben. Der Kärntner war mit seinem Bike in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte die Vorderseite eines entgegenkommenden Pkws, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorrad prallte mitsamt dem Lenker gegen die Leitschiene. Der 62-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin des Pkws blieb unverletzt. Die B82 war rund drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.