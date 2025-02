Mann versuchte Achtjährige in Kärnten in Lieferwagen zu locken

Bereits am vergangenen Montag soll ein vorerst unbekannter Mann versucht haben, ein achtjähriges Mädchen in Ebenthal bei Klagenfurt zu entführen. Gegen 16.30 Uhr wollte der Mann bei der Pfarrkirche Ebenthal das Mädchen in seinen Lieferwagen locken, dieses lief aber davon, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Laut Exekutive hatte der unbekannte Täter dem Mädchen Süßigkeiten versprochen und gesagt, er wolle ihr einen Hundewelpen und eine Babykatze zeigen.