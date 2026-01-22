Lkw-Brand auf Südautobahn A2 in Kärnten

Ein Lkw-Brand auf der Südautobahn A2 östlich von Klagenfurt ist am Donnerstag laut ersten Informationen der Feuerwehr Ebenthal rasch unter Kontrolle gebracht worden. Der Lenker habe vorbildlich reagiert und die Zugmaschine rasch vom Anhänger getrennt. So seien Sachschaden und Umweltgefährdung erheblich reduziert worden. Der Sattelauflieger, der mehrere Tonnen Drahtrollen geladen hatte, wurde mit Schaum benetzt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.