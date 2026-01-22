Lkw-Brand auf Südautobahn A2 in Kärnten
Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Niemand wurde verletzt und die Spur ist wieder frei.
Ein Lkw-Brand auf der Südautobahn A2 östlich von Klagenfurt ist am Donnerstag laut ersten Informationen der Feuerwehr Ebenthal rasch unter Kontrolle gebracht worden. Der Lenker habe vorbildlich reagiert und die Zugmaschine rasch vom Anhänger getrennt. So seien Sachschaden und Umweltgefährdung erheblich reduziert worden. Der Sattelauflieger, der mehrere Tonnen Drahtrollen geladen hatte, wurde mit Schaum benetzt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.
Der Brandalarm ging um 10.25 Uhr ein, die Fahrbahn musste zunächst komplett gesperrt werden, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Um 11.20 Uhr wurde zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben.
