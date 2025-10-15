Landwirt in Kärnten geriet in Maschine: Schwere Beinverletzungen

Ein 62 Jahre alter Landwirt ist am Mittwoch im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau bei Feldarbeiten mit den Beinen in die Kreiselegge seines Traktors geraten.

Laut Polizei wollte er den Hebel zur Höhenverstellung betätigen, als er abrutschte und durch die rotierende Egge schwerste Beinverletzungen erlitt. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen, per Rettungshubschrauber wurde er ins Klinikum Klagenfurt geflogen