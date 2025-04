Mit 115 km/h: Fahrer rast durch Klagenfurter Ortsgebiet

In der Nacht zum Freitag hat die Kärntner Polizei einen extremen Geschwindigkeitsverstoß in Klagenfurt registriert.

Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle in der Rosentalerstraße soll ein 20-jähriger Lenker mit 115 km/h gemessen worden sein – in einem Bereich, in dem maximal 50 km/h erlaubt sind. Der junge Mann war damit mehr als doppelt so schnell unterwegs wie zulässig.