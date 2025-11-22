Bürgermeister Klaus Köchl bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF Kärnten und sagte, es handle sich um eine leichte Verunreinigung. Es bestehe keine akute Gesundheitsgefahr, jedoch wird vorsorglich empfohlen, das Trinkwasser vor dem Trinken oder der Verwendung in der Küche drei Minuten sprudelnd abzukochen.

Baden und duschen seien ungefährlich, informierte die Gemeinde auf ihrer Webseite, ebenso das Waschen von Geschirr oder Wäsche. Betroffen sind die Ortschaften Bärndorf, Hardegg, Hohenstein, Lorberhof, Metschach, Pulst, Weitensfeld, Zmuln und Zweikirchen.