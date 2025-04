Kärnten: 26-Jähriger hält sich für James Bond und randaliert vor Haus

Ein 26-jähriger amtsbekannter Villacher hat in der Nacht auf Mittwoch in der Einfahrt einer Frau aus Villach randaliert und die Gartendekoration zerstört. Danach flüchtete er, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte sich im Drogenrausch für James Bond gehalten, hieß es in einer Aussendung.

Nachdem die Frau gegen 3.15 Uhr beobachtet hatte, wie der 26-Jährige sichtlich Hilfe beim Aussteigen aus seinem Pkw benötigte, hatte sie die Polizei verständigt. Der Mann hätte danach die Fensterscheibe ihres Autos eingeschlagen, ihre Deko zerstört und wäre auf dem Carportdach herumgesprungen. Danach hätte er seinen Kopf in einen Brunnen gesteckt und sei davongelaufen. Im Bereich eines Waldstücks hörten die Beamten Schreie und trafen auf den Mann, der sich dann ganz ruhig verhielt.