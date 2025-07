Ein 58-Jähriger ist am Dienstagvormittag nach einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten verstorben.

Der Arbeiter aus dem Salzburger Bezirk Tamsweg stürzte aus unbekannter Ursache aus 5,60 Metern Höhe ab, teilte die Polizei mit.