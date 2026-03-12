Hunderte Kisten Leergut gestohlen: 53-Jähriger festgenommen

Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt soll seit längerer Zeit in seinem Heimatbezirk insgesamt mehrere hundert Kisten Leergut gestohlen haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Autokennzeichen entwendet zu haben.

Finanzelle Probleme als Motiv

Als der Mann festgenommen wurde, hatte er auch noch Drogen dabei - und in seiner Wohnung wurden mehr als 100 Pfandflaschen gefunden, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch auf frischer Tat dabei erwischt worden, als er erneut Leergut stehlen wollte. Bei seiner Befragung legte er ein umfangreiches Geständnis ab, als Motiv gab der Mann finanzielle Probleme an.