Schwer verletzt: E-Scooter-Lenker stürzte in Ferlach

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land hat am späten Samstagabend bei einem Sturz in einer Linkskurve auf einer Gemeindestraße in Ferlach schwerste Kopfverletzungen erlitten.

Ein Zeuge hörte den Unfall, rief die Rettung und leitete sofort Erste Hilfe-Maßnahmen ein, hieß es am Sonntag in der Aussendung der Polizei. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen und kam dort in den Schockraum.