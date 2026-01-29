Ein 20 Jahre alter Häftling ist am Donnerstag bei einem Fluchtversuch in Klagenfurt rasch wieder eingefangen worden. Harald Streicher, Sprecher der Justizanstalt Klagenfurt, bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der KRONE. Der Afghane wurde aus der Justizanstalt Graz-Jakomini nach Klagenfurt überstellt, beim Aussteigen vor der Justizanstalt gelang ihm die Flucht. Er lief durch einen Park, beim Theater vorbei und wurde auf Höhe der Ursulinenschule geschnappt.

Es wurde sofort Hausalarm ausgelöst, erklärte Streicher. Mindestens 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen in vier Gruppen die Verfolgung durch die Klagenfurter Innenstadt auf. Der 20-Jährige leistete keinen Widerstand. Er wurde zurück in die Justizanstalt gefahren.

Die Flucht war möglich, weil eine Einfahrt in den Innenhof der Justizanstalt mit dem Transportfahrzeug nicht möglich ist. Streicher: "In der neuen Justizanstalt wird es ein Schleusensystem geben." Die neue Einrichtung befindet sich im Bau und soll bis 2028 fertiggestellt werden. Aktuell beginne gerade der Innenausbau, so Streicher.