Kärnten: 43-Jähriger überfiel und würgte Ehefrau

Ein 43-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Feldkirchen seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung überfallen, sie gewürgt, ihr zeitweise ein Messer vorgehalten und mit dem Umbringen bedroht. Erst nach knapp dreieinhalb Stunden ließ er ab von ihr, und sie konnte die Polizei rufen. Der Überfall erfolgte laut Polizei trotz einer einstweiligen Verfügung, die gegen den Mann bestand. Kurz vor 5.00 Uhr wurde er nach einer Fahndung in Klagenfurt festgenommen.