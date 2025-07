Bezirk Völkermarkt: Traktorlenker nach Sturz über Böschung verstorben

Ein 48-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen.

Der Mann war gegen 22.00 Uhr in der Gemeinde Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) auf einem Weg nahe der Filialkirche Remschenig unterwegs, als er auf das Bankett geriet und über eine steile Böschung rund 30 Meter abstürzte. Er wurde aus dem Traktor geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Angehörige fanden ihn erst in den Nachtstunden, hieß es seitens der Polizei.