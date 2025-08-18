Kärntnerin wusch Auto auf Friedhof: Geldstrafe droht

Am Wochenende hatte das Video einer Frau, die ihr Auto am Friedhof Annabichl in Klagenfurt wäscht, für Aufregung im Internet gesorgt.

Am Montag teilte die Stadt mit, die Angelegenheit sei geprüft worden, es liege ein Verstoß gegen die Friedhofsordnung vor. Der Frau droht nun eine Geldstrafe von bis zu 2.200 Euro für diese Verwaltungsübertretung.

Außerdem erhält sie eine Vorladung zu einem persönlichen Gespräch mit der Friedhofsverwaltung. Die tatsächliche Höhe der Strafe werde vom Amt in einem Verwaltungsstrafverfahren festgelegt.

Außerdem hieß es, die Stadt werde die defekte Schrankenanlage beim Friedhof nun erneuern. Die Zufahrt soll nur mehr Berechtigten mit einer entsprechenden Magnetkarte möglich sein. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 25.000 Euro.