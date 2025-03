Kärnten: 17-Jähriger von Jugendlichen ausgeraubt

Ein 17-jähriger Villacher ist am Sonntagabend von zwei Jugendlichen, 18 und 19 Jahre alt, ausgeraubt worden. Der 17-Jährige gab an, dass er sich mit dem 18-Jährigen bei sich zuhause verabredet hatte. Als dieser mit dem 19-Jährigen ankam, entwickelte sich ein Streit, bei dem der 17-Jährige zusammengeschlagen wurde.

Die Flüchtigen wurden schließlich in einer Wohnung in Villach von der Polizei angetroffen, bei ihnen war auch noch ein 15-jähriger Bursche. In der Wohnung wurden 200 Gramm Cannabiskraut, Suchtgiftwaagen, Verpackungsmaterial und sieben Handys sichergestellt.

Alle drei wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.