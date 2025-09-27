Kärnten

Junger Kärntner baute auf Flucht vor Polizei Unfall

20-Jähriger und zwei weitere Autoinsassen blieben unverletzt.
27.09.25, 10:24
Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Villach-Land hat sich in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verursachte er auch einen Unfall, bei dem er und die zwei weiteren Autoinsassen unverletzt blieben. Er war leicht alkoholisiert und wird angezeigt, teilte die Polizei mit.

Ignorierte die Anhaltezeichen 

Gegen 0.30 Uhr hatte eine Streife der Autobahnpolizei Verkehrskontrollen in Klagenfurt durchgeführt. Ein Pkw-Lenker ignorierte dabei die Anhaltezeichen der Beamten, weshalb sie die Verfolgung aufnahmen.

Der 20-Jährige fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon und wollte in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah er aber eine Betonleitwand und kollidierte mit dieser. Am Auto entstand Totalschaden.

