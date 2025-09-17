Live dabei: Einbrecher in Kärntner Geschäft gefilmt und geflüchtet

In Treffen (Bezirk Villach) wurde Montagnacht ein Einbrecher quasi via Livestream beobachtet: Eine Mitarbeiterin des Unternehmens sah die Männer, der mit einem Brecheisen eine Lagertür öffneten, in der Überwachungskamera und alarmierte sofort die Polizei.

Im Inneren des Geschäfts brachen die Verdächtigen einen Tresor auf - der war allerdings leer. Als die Polizei eintraf, war das Trio bereits geflüchtet. Die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.