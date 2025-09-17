Kärnten

Live dabei: Einbrecher in Kärntner Geschäft gefilmt und geflüchtet

Polizist neben Auto
Drei Unbekannte brachen in ein Geschäft im Bezirk Villach ein - Tresor war leer. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Täter per Überwachungskamera.
17.09.25, 08:30
Kommentare

In Treffen (Bezirk Villach) wurde Montagnacht ein Einbrecher quasi via Livestream beobachtet: Eine Mitarbeiterin des Unternehmens sah die Männer, der mit einem Brecheisen eine Lagertür öffneten, in der Überwachungskamera und alarmierte sofort die Polizei.

Einbrecher knackten Tresor in Kärntner Supermarkt

Im Inneren des Geschäfts brachen die Verdächtigen einen Tresor auf - der war allerdings leer.  Als die Polizei eintraf, war das Trio bereits geflüchtet. Die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

(kurier.at, eh, agenturen)  | 

Kommentare