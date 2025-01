37-jähriger Villacher bedrohte benachbartes Paar mit Machete

Ein 37-jähriger Villacher hat am Samstagabend im Stadtgebiet von Villach seine Nachbarn mit einer Machete mit dem Umbringen bedroht. Nachdem der stark Alkoholisierte über die Garteneinfriedung des Paars (45 und 42 Jahre) geklettert war, versetzte er sie auch mit einem mitgeführten Baseballschläger in Angst und zog sich dann wieder zurück, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 37-Jährige wurde vor seiner Wohnung festgenommen.