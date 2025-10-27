Drei Tonnen Müll in Kärnten vom Berg geholt

In der Vorwoche sind auf der Südseite des Dobratsch in Kärnten rund drei Tonnen Müll entfernt worden, wie die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) am Montag in einer Aussendung mitteilten. Gemeinsam mit der Bergrettung, der Kärntner Bergwacht und der Villacher Alpenstraßen GmbH wurden die illegalen Sperrmüll-Ablagerungen unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers aus dem sensiblen Naturraum geborgen.

Die Aktion soll laut ÖBf fünf- bis zehntausend Euro gekostet haben. Bereits im September hatten Mitarbeiter der Bundesforste und Ehrenamtler von Bergrettung und Bergwacht erste Vorarbeiten durchgeführt. In dem schwer zugänglichen Steilgelände im Bereich "Rote Wand“ seien rund zehn "Big Bags“ mit dem auf rund vier Hektar verstreuten Müll befüllt worden. Darunter hätten sich unter anderem E-Scooter, ein Einkaufswagen, Altreifen mit Schneeketten, ein Fernrohr, Kühlschränke, Feuerlöscher sowie Golf- und Basketbälle befunden.

Sogar Autowrack geborgen

Mit einem Hubschrauber wurden die "Big Bags“ aus dem Steilhang der "Roten Wand“ ausgeflogen und zur fachgerechten Entsorgung ins Tal gebracht. Sogar ein Autowrack musste per Heli geborgen werden. "Achtlos weggeworfener Müll ist weit mehr als nur ein optisches Problem“, sagte Daniel Sternig von der Bergrettung. "Rostende Metallteile, Batterien oder alte Elektrogeräte können über Jahre hinweg Böden und Gewässer belasten und stellen vor allem in den Bergen ein reales Verletzungsrisiko für Wanderer und Wildtiere dar.“