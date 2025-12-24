Die Kärntner Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei junge Autolenker aus dem Verkehr gezogen, die sich auf der Südautobahn (A2) zwischen Villach und Arnoldstein offenbar ein Wettrennen geliefert haben. Abschnittweise waren sie mit bis zu 220 Stundenkilometern unterwegs.

Der 19-Jährige und der 20-Jährige fuhren dabei auch neben- und äußerst knapp hintereinander. Beamte stoppten die beiden Freunde an einer Raststation. Ihnen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen.