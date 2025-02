Betrunkener Kärntner schlug seine Freundin und eine Passantin

Die Frau hielt in Poggersdorf vor einem Lokal und stieg aus. Der 32-Jährige stieg ebenfalls aus und fing sofort an, auf seine Freundin einzuschlagen. Selbst als sie am Boden lag, machte er damit weiter. Aufgrund der Schreie wurde eine 30-Jährige in der Nähe aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe.

Der Mann ließ von seinem Opfer ab und stieg ins Auto, kam jedoch gleich zurück und griff die couragierte Helferin mit mehreren Faustschlägen an, bevor er zu Fuß flüchtete.

Der Schläger wurde wenig später in Klagenfurt festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Zudem wird er angezeigt.