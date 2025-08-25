Kärnten: 14-jähriger Lenker verursachte schweren Autounfall
In der Nacht zum Sonntag kam es in Villach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Jugendliche verletzt wurden - am Steuer des Unfallwagens saß ein erst 14-jähriger Jugendlicher.
Er soll das Auto seiner Mutter laut Landespolizeidirektion Kärnten unerlaubterweise gefahren sein, mit im wagen waren vier seiner Freunde, alle 15 Jahre alt.
Auf der Triglavstraße in Villach verlor der junge Syrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug: Der Pkw geriet ins Schleudern, kollidierte erst mit einem Zaun und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.
Alle fünf Burschen verletzt
Alle Insassen konnten selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen, zwei von ihnen wurden aber schwer verletzt. Der Lenker sowie zwei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.
Kommentare