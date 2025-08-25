Kärnten: 14-jähriger Lenker verursachte schweren Autounfall

In der Nacht zum Sonntag kam es in Villach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Jugendliche verletzt wurden - am Steuer des Unfallwagens saß ein erst 14-jähriger Jugendlicher.

Er soll das Auto seiner Mutter laut Landespolizeidirektion Kärnten unerlaubterweise gefahren sein, mit im wagen waren vier seiner Freunde, alle 15 Jahre alt.