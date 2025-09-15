Alkoholisiert am Steuer: Autofahrer verletzte Biker schwer
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagmittag auf der L99 im Gemeindebereich von Köttmannsdorf. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde schwer verletzt, als er von einem PKW erfasst wurde.
Der Motorradlenker musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Bei dem 60-jährigen PKW-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt Land, wurde ein positiver Alkotest festgestellt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verringerte der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit, um in eine Gemeindestraße abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 60-jährige PKW-Lenker soll dieses Bremsmanöver zu spät bemerkt haben. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der Motorradfahrer zu Boden gestoßen wurde. Der mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, um den Zusammenstoß zu verhindern.
