Alkoholisiert am Steuer: Autofahrer verletzte Biker schwer

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagmittag auf der L99 im Gemeindebereich von Köttmannsdorf. Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde schwer verletzt, als er von einem PKW erfasst wurde.

Der Motorradlenker musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Bei dem 60-jährigen PKW-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt Land, wurde ein positiver Alkotest festgestellt.