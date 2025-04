200 Schwäne gegen Kärntner Landwirte: Schwan-Plage in St. Kanzian

Während die SPÖ auf eine Vergrämung setzt, fordert das Team Kärnten eine "gezielte Entnahme", wie es am Dienstag in einer Aussendung heißt. "Die Vergrämung von Schwänen wird nicht gelingen, es braucht gezielte Entnahmen in Gebieten, wo eine extreme Population herrscht. Der Bestand muss durch jagdliche Maßnahmen reguliert werden", so das Team Kärnten.

Kot verursacht Probleme

"Sie fressen uns so gut wie alles weg und was übrig bleibt, wird durch den Kot verunreinigt", wird ein Landwirt in der "Kleinen Zeitung" zitiert. "Wir leben hier in einer künstlich gestalteten Bucht, einer Art Tiergarten Schönbrunn, und das Fressen sollen jetzt die Bauern besorgen?", ärgert sich der zitierte Landwirt. Die Brenndorfer Bucht bei St. Kanzian, ein von den ÖBB angelegtes Biotop, war als Ausgleichsfläche zur Koralmtrasse geplant, das Problem betreffe aber mehrere Orte in Kärnten.