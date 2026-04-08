150 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Kärnten

Nachdem am Dienstag auf der Taborhöhe östlich des Faaker Sees (Bezirk Villach-Land) ein Waldbrand ausgebrochen ist, sind am Mittwoch die Löscharbeiten fortgesetzt worden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Thomas Warmuth auf APA-Anfrage.

Über Nacht hatten Feuerwehrleute mit Sprinkleranlagen ein Ausbreiten des fünf bis sechs Hektar großen Brandes erfolgreich verhindert. Am Mittwoch ab 7 Uhr wurde der Löschangriff mit 150 Feuerwehrleuten und einem Hubschrauber neuerlich gestartet.