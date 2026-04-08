Kärnten

150 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Kärnten

Löschhubschrauber inzwischen abgezogen; Sprinkleranlagen in der Nacht im Einsatz, Bergrettung unterstützt.
08.04.2026, 15:20

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Feuerwehr der Stadt Wien

Nachdem am Dienstag auf der Taborhöhe östlich des Faaker Sees (Bezirk Villach-Land) ein Waldbrand ausgebrochen ist, sind am Mittwoch die Löscharbeiten fortgesetzt worden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Thomas Warmuth auf APA-Anfrage.

Über Nacht hatten Feuerwehrleute mit Sprinkleranlagen ein Ausbreiten des fünf bis sechs Hektar großen Brandes erfolgreich verhindert. Am Mittwoch ab 7 Uhr wurde der Löschangriff mit 150 Feuerwehrleuten und einem Hubschrauber neuerlich gestartet.

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Bis Mittwochnachmittag konnte der Hubschrauber wieder abgezogen werden. Händisch mussten im steilen Gelände Glutnester ausgegraben und abgelöscht werden. Warmuth: "Da geht eine Menge Zeit und Kraft drauf." Unterstützung bekamen die Feuerwehrleute von der Bergrettung, die Stände baute, um die Feuerwehrleute abzuseilen und zu sichern. Für Donnerstag sind Kontrollflüge und -gänge geplant.

Waldbrand
Agenturen  | 

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