150 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Kärnten
Nachdem am Dienstag auf der Taborhöhe östlich des Faaker Sees (Bezirk Villach-Land) ein Waldbrand ausgebrochen ist, sind am Mittwoch die Löscharbeiten fortgesetzt worden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Thomas Warmuth auf APA-Anfrage.
Über Nacht hatten Feuerwehrleute mit Sprinkleranlagen ein Ausbreiten des fünf bis sechs Hektar großen Brandes erfolgreich verhindert. Am Mittwoch ab 7 Uhr wurde der Löschangriff mit 150 Feuerwehrleuten und einem Hubschrauber neuerlich gestartet.
Bis Mittwochnachmittag konnte der Hubschrauber wieder abgezogen werden. Händisch mussten im steilen Gelände Glutnester ausgegraben und abgelöscht werden. Warmuth: "Da geht eine Menge Zeit und Kraft drauf." Unterstützung bekamen die Feuerwehrleute von der Bergrettung, die Stände baute, um die Feuerwehrleute abzuseilen und zu sichern. Für Donnerstag sind Kontrollflüge und -gänge geplant.
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