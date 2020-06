Eine Reise in die Vergangenheit

In Ferlach heißt es umsteigen, entweder in die neue Histo-Tram oder in einen der Oldtimerbusse. Ziel der kurzen Fahrt ist das "Historama", Österreichs zweitgrößtes Verkehrsmuseum, in dem viele interessante Exponate auf die Besucher warten. Nach fast einer Stunde Aufenthalt geht es zurück nach Weizelsdorf. Nach gut zwei Stunden und 15 Minuten ist man wieder am Ausgangspunkt der Reise in die Vergangenheit angelangt.

Gefahren wird zwischen 5. Juli und 7. September jeweils Samstag und Sonntag mit drei Abfahrtszeiten in Weizelsdorf (11.00, 13.30 und 16.00 Uhr). Rund 20.000 Personen werden jedes Jahr befördert.

Doch es gibt auch eine Reihe von Sonderfahrten. So etwa am kommenden Samstag (7. Juni) zum Speckfest in Hermagor. Ausgangspunkt der Fahrt ist St. Veit/ Glan. Mit Zwischenhalten in Maria Saal, Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Villach wird die Fahrt zu einer unvergesslichen Reise. Eine weitere Sonderfahrt führt am 2. August zum Villacher Kirchtag. Am 4. Oktober geht es zum St. Veiter Wiesenmarkt. In der Vorweihnachtszeit verkehren wieder die Nikolaus-Dampfzüge.

Es gibt die Idee, dass die Nostalgiebahnen in Kärnten nach einem Taktfahrplan mit ihren historischen Fahrzeugen fahren sollen. Das wäre weltweit einzigartig.