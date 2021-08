Zweiter Impftag ohne Anmeldung im Burgenland am Donnerstag

Im Burgenland findet am Donnerstag, 26. August, ein zweiter Corona-Impftag ohne Anmeldung statt. Dieser richte sich vorrangig an junge Menschen ab 18 Jahren und jene, die sich bisher noch nicht zu einer Immunisierung entschließen konnten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Geimpft wird in sechs Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) mit dem Vakzin von Janssen (Johnson & Johnson), so lange der Vorrat reicht. Voranmeldung braucht es keine.

Der anmeldefreie Impftag findet in den BITZ Gols, Eisenstadt, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz von 14 bis 18 Uhr statt. Beim Vakzin von Janssen reicht ein Stich für die Vollimmunisierung aus.

Dies erleichtere spontane Besuche der Nachtgastronomie und Grenzübertritte und erspare den PCR-Tests, wurde an Impfwillige appelliert. 201.179 Burgenländer erhielten bereits eine Schutzimpfung gegen Covid-19. 193.243 davon sind vollimmunisiert (Stand: 23.08.2021).