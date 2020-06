Zwei Südburgenländer tödlich verunglückt

Zwei Tote und drei Schwerverletzte – das ist die traurige Bilanz von drei schweren Verkehrsunfällen am Wochenende im Burgenland.

Zwei Männer aus dem Südburgenland verloren bei einem Unfall Samstagabend in Neuberg, Bezirk Güssing, ihr Leben. Das Auto eines Südburgenländers touchierte vermutlich einen Rohrdurchlass, geriet dadurch in den Straßengraben und überschlug sich mehrmals. Die Polizei geht davon aus, dass Lenker und Beifahrer noch aus dem Fahrzeug aussteigen konnten, auf einem Feld jedoch zusammenbrachen und starben. Laut Sicherheitszentrale dürften beide Männer an einem Schädelbasisbruch gestorben sein. Eine sanitätspolizeiliche Obduktion wurde angeordnet.

Gegen 20.50 Uhr verständigte ein Mann am Samstag die Polizei. Er hatte den Unfallwagen in einem Feld entdeckt, zwei Personen lagen daneben. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um einen 60-jährigen Mann, der den Pkw lenkte, und seinen 53-jährigen Beifahrer. Beide Männer stammen aus dem Bezirk Güssing.

Der Christophorus 16, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Tod der Männer wurde von einem Kreisarzt festgestellt, das Fahrzeug von der örtlichen Feuerwehr geborgen. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Im Ortsgebiet von Nickelsdorf, Bez. Neusiedl am See, kam es Sonntagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Die zwei Beteiligten wurden schwer verletzt. Ein Fahrer war laut Polizei im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Unfallopfer wurden mit Rettungshubschraubern ins Unfallkrankenhaus Meidling bzw. ins Wiener AKH geflogen.

Parndorf Am Abend mussten die Einsatzkräfte im nordburgenländischen Parndorf ausrücken. Vor dem Kirchenplatz kam es zu einem Crash, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in ein Krankenhaus geflogen. Nähere Details gab es vorerst nicht.