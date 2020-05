Zwei Brände hielten Feuerwehrleute auf Trab

Mattersburg/ Mönchhof - Aus unbekannter Ursache ging Samstagnacht der Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes im Zentrum von Mattersburg in Flammen auf. 79 Feuerwehrleute waren von 21.40 Uhr bis 23.18 Uhr im Einsatz und konnten das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Ein Pkw wurde zerstört, ein zweiter schwer in Mitleidenschaft gezogen. Personen waren nicht in Gefahr. Die Höhe des Schadens ist offen.



Glimpflich endete Sonntagabend ein Brand im Kurhaus Marienkron in Mönchhof. Ein Handtuch auf einem Heizkörper im Obergeschoß hatte Feuer gefangen. Angestellte konnten die Flammen löschen, ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr Mönchhof musste nur kurz eingreifen.