Zu wenige Zivildiener melden sich zum Rettungsdienst

Die Rettungsorganisationen im Burgenland stecken in einem Dilemma: Es gibt weniger Zivildiener, als benötigt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Lösungsansätze ebenso.

„Der Engpass an Zivildiener entwickelt sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Problem“, sagt Tobias Mindler, Sprecher des Rotes Kreuzes (RK) im Burgenland. 200 Plätze habe das Kontingent im Vorjahr umfasst, doch nur 157 Stellen konnten besetzt werden. „Uns fehlt rund ein Fünftel der benötigten Zivis.“

Vor allem im Landessüden – in den Bezirken Güssing und Jennersdorf – gebe es stets einen Engpass, neuerdings sei auch der Bezirk Neusiedl am See betroffen.

Grund für diese Entwicklung sei aber nicht der Schwund an Interessierten. „Der Bedarf ist einfach eklatant gestiegen.“