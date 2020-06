Zeitlos und grenzüberschreitend

Mit einem neuen Musikprojekt, genannt " Haydn 2032", starten die Haydn Festspiele am Samstag im Schloss Esterházy. Wie der Name schon verrät, sollen bis zum Jahr 2032, dem 300. Geburtstag des Komponisten, alle 107 Haydn-Symphonien in einem Konzertzyklus europaweit aufgeführt werden. Die Konzerte werden in Basel, Zürich, Berlin und Eisenstadt stattfinden. Dabei setzt man nicht allein auf die Musik Joseph Haydns, sondern auch auf andere Kunstgattungen wie Literatur oder Fotografie.

Das erste Konzert am kommenden Samstag steht unter dem Thema "La Passione". Das italienische Kammerorchester Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini spielt im Haydnsaal unter anderem die Haydn-Symphonie Nr. 49 f-moll "La Passione", die dem Abend seinen Namen gibt.