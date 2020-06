Zehnjährige setzten Stroh in Brand

250 Ballen Stroh gingen Sonntagabend auf dem Rübenplatz in Frauenkirchen in Flammen auf. Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Beamten schnell auf die Brandursache: Brandstiftung. Der anfängliche Verdacht wurde am Montag bestätigt. Zwei zehnjährige Burschen haben das Feuer unabsichtlich ausgelöst, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Frauenkirchen zum KURIER.

Die Buben wurden bereits am Sonntag einvernommen, weil sie vor dem Brand von Augenzeugen am Rübenplatz beobachtet wurden. Zunächst wiesen sie jede Schuld von sich. Bei einer neuerlichen Befragung am Montag gaben die Zehnjährigen zu, "dass sie beim Strohlager Zigaretten geraucht haben", teilte der Beamte mit. Der von den Schülern verursachte Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Burschen sind aufgrund ihres Alters jedoch noch nicht strafmündig.

Ein beträchtlicher Schaden von 12.000 Euro ist Sonntagabend durch ein Feuer in Oslip entstanden. Wie der KURIER berichtete, musste die Ortsfeuerwehr nach dem Feuerwehrfest zu einem Wohnhausbrand in der Hauptstraße ausrücken. In der angrenzenden Werkstätte sind Modellfahrzeuge, ein Firmenauto sowie das Dach des Hauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.