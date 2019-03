Winzer-Genossenschaft setzt künftig auf volle Flaschen(weine)

Vier Millionen Kilo Trauben liefern die 100 Produzenten aus rund 400 Hektar Weingärten im Blaufränkischland im Durchschnitt pro Jahr an die Genossenschaft. Daraus werden etwa drei Millionen Liter Wein hergestellt. Rund 80 Prozent davon werden im Großgebinde an den Lebensmittelhandel wie die Rewe-Gruppe ( Billa, Merkur) verkauft. „Unser langfristiges Ziel ist es, 100 Prozent in Flaschen an Handel und Gastronomie zu verkaufen.“ In einem ersten Schritt wolle man den Flaschenwein-Verkauf, der derzeit bei 20 Prozent liegt, bis 2020 um etwa die Hälfte steigern.

Bei der Umsetzung des Konzepts werde sich die Genossenschaft auf die Geschichte der Region beziehen, bei denen Eichenwälder eine wichtige Rolle spielten. Sagen und Mythen finden nun auf den Etiketten jeder Flasche Platz.

Burgenlands Weinbau-Präsident Andreas Liegenfeld sieht es als „wichtig, dass in so einem großen Betrieb wie in Horitschon Weichenstellungen passieren“. Für die etwa 10 bis 15 Prozent der frei verkaufenden Traubenproduzenten, die den jährlichen Preisschwankungen am Markt unterworfen seien, würde es künftig wohl schwierig, sich keiner Genossenschaft anzuschließen, befürchtet Liegenfeld.

www.eichenwald.at