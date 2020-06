Wildes Treiben auf den Feldern

Vor allem das Schwarzwild, das sich stark vermehrt hat, macht den Bauern Sorgen. Eicheln und Buchecker waren für die Tiere in den vergangenen Monaten im Wald reichlich vorhanden. „Nun brauchen sie tierisches Eiweiß. Und das finden sie in Form von Würmern, Käfern, Engerlingen oder auch Mäusen auf den Feldern, die sie auf ihre Art umackern“, erläutert Landesjägermeister Peter Prieler, „so wie wir uns nicht nur von Erdäpfeln ernähren, schauen auch die Wildschweine auf ausgewogene Ernährung.“ In Sachen Würmer und Co. sowie delikatem unbehandelten Saatgut findet das Wild vor allem auf biologisch bewirtschafteten Flächen einen reich gedeckten Tisch.

Je vier Vertreter aus dem Biolandbau und der Jägerschaft versuchen nun gemeinsam, Strategien gegen das wilde Treiben zu entwickeln. Möglichkeiten gebe es verschiedenste. Ist zum Beispiel gerade eine heikle Zeit für das Saatgut, reicht es, wenn ein Jäger beim betroffenen Feld ein Wildschwein schießt. „ Wildschweine leben im Familienverband und geben das sozusagen weiter, dann ist 14 Tage Ruhe“, so Prieler. Seitens der Biobauern sind Anbauversuche geplant, denn, wie Zwiletitsch weiß: „ Wildschweine bevorzugen gewisse Sorten, die fressen nicht jeden Weizen oder jeden Mais.“