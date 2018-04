Weltenbummler mit Liebe zum Wein

Daher fiel die Entscheidung, welche schulische Ausbildung es werden soll, nicht schwer: Die Wahl fiel auf die Weinbauschule Klosterneuburg, wo er 2008 seinen Abschluss machte. „Nach der Matura zog es mich dann erst einmal hinaus in die Welt. Ich habe ein halbes Jahr in Neuseeland auf einem Weingut gearbeitet, bin anschließend noch mit einem Around-the-world-Ticket um die Welt gereist.“ Mit dabei damals schon seine damalige Freundin und jetzige Frau Anna. Gemeinsam haben sie viel von der Welt gesehen, letztendlich hat es sie aber zurück in Hess’ Heimat nach Neusiedl am See gezogen.

Zurück in der Heimat hat Christoph Hess begonnen bei einem Winzer in Gols als Kellermeister zu arbeiten. „Ich bin dort jetzt seit acht Jahren. Die vergangenen Jahre habe ich gemerkt: Es muss der nächste Schritt kommen.“ Sein Ziel sei es immer schon gewesen, eigenen Wein zu machen. Der Entschluss stand fest und so bearbeitet Hess heute rund zwölf Hektar an Weingärten. „Natürlich ist es eine Herausforderung. Daher habe ich in Gols auf 30 Stunden reduziert. Demnächst möchte ich ganz aufhören, um mich komplett meiner Arbeit als Jungwinzer widmen zu können. Es bleibt sonst keine Zeit für die Familie.“